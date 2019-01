Un complotto per costringere Papa Francesco alle dimissioni, proprio come capitato al suo predecessore Benedetto XVI. A far tremare il Vaticano stavolta non è un "corvo", ma il prestigioso cardinale tedesco Walter Kasper, grande sostenitore della candidatura di Bergoglio nel drammatico conclave del 2013.











Le sue parole, spiega il direttore del Tempo Franco Bechis, evocano la possibilità di una sorta di "nuovo golpe" che spalanchi le porte a un nuovo pontefice vicino a una linea più conservatrice. Bechis ha però captato delle voci Oltretevere nelle ultime settimane: "Ci sarebbe pure già un luogo e un tempo fissato per la congiura". Fra il 21 e il 24 febbraio si svolgerà in Vaticano una sorta di "sinodo straordinario dei capi delle presidenze episcopali di tutto il mondo con a tema la pedofilia e le regole che la Chiesa dovrebbe darsi e rispettare". L'incontro è stato proposto da Bergoglio stesso, ma ora potrebbe trasformarsi in un clamoroso processo ai suoi danni "e l'attacco potrebbe essere anche di una consistente durezza".