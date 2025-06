Garlasco, l'ultima bomba: "4mila accessi, il movente del delitto"

Oltre 4.000 accessi a siti pornografici di vario genere sarebbero stati scoperti sul computer di Chiara Poggi dai carabinieri del Ris nel 2007. La notizia fece scalpore già all’epoca e sollevò domande sulla 26enne, trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco nell'agosto del 2007. Secondo la difesa della famiglia Poggi, in realtà quasi tutti quegli accessi sarebbero avvenuti in orari in cui la giovane si trovava al lavoro. L'ipotesi, dunque, stando a quanto riportato dal settimanale Giallo, è che a fare quelle ricerche fossero altre persone, tra cui gli amici del fratello Marco, che spesso utilizzavano il computer di casa per giocare e navigare su internet.

Dalle indagini, poi, sarebbe emerso un altro elemento di interesse: una cartella denominata “Tatina”, dove Poggi avrebbe conservato foto personali e tre video girati con il fidanzato Alberto Stasi, unico condannato per il delitto. Come si legge su Giallo, in edicola domani, sarebbe concreta la possibilità che a quel materiale abbiano avuto accesso anche gli amici del fratello della vittima, tra cui Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Anche perché il computer veniva usato da più persone, e spesso senza cambiare profilo utente.