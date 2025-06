Jannik Sinner, lo sfregio a Cincinnati: lo hanno cancellato!

Jannik Sinner escluso dal manifesto ufficiale dell'edizione 2025 del torneo di Cincinnati di cui è campione in carica dopo aver vinto il titolo nel 2024. La gara, che si svolgerà dal 7 al 18 agosto, è stata anticipata così da una scelta piuttosto discutibile che coinvolge anche l'altra vincitrice di Cincinnati 2024, cioè Aryna Sabalenka, pure lei assente nella locandina. Al loro posto ci sono invece i volti di Ben Shelton, Carlos Alcaraz e Coco Gouff, questi ultimi due campioni del Roland Garros di quest'anno.

Sconcertati i fan del 23enne. "Dov'è Sinner?", si legge nei commenti pubblicati sotto il post del torneo di Cincinnati. Qualcuno ha parlato di una vera e propria mancanza di rispetto per il campione uscente, così come per la Sabalenka, mentre qualcun altro ha accusato gli organizzatori di "essere fuori dal mondo". Il manifesto, tra l'altro, potrebbe trarre in inganno e far pensare a un forfait da parte del numero uno al mondo. Il campione altoatesino invece sarà regolarmente in campo a Cincinnati il prossimo agosto per difendere il suo titolo.