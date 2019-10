Gratta e Vinci, si fa la storia: incassa 5 milioni. Quella strana coincidenza sul "territorio fortunato"

Un gratta e vinci che fa la storia. Già, perché il montepremi incassato dal misterioso vincitore baciato dalla Dea Bendata è pazzesco: cinque milioni di euro. Il tagliando vincente è stato staccato a Massa Lubrense, nel Napoletano, in una ricevitoria di Sant'Agata, dove il titolare ha festeggiato il lieto evento. Immediatamente è scattata la caccia all'uomo, ma il vincitore non si è ancora palesato.

Periodo fortunato, per i gratta e vinci. Negli ultimi mesi in Italia sono stati vinti la bellezza di 5 miliardi e 200 milioni. Spesso e volentieri le vittorie sono state registrate in Campania: a maggio 2 milioni vinti a Napoli, mentre altri 500mila sono stati "grattati" a Santa Maria la Carità, sempre nella provincia del capoluogo campano.

Ma non è finita. Territorio fortunato anche per il SuperEnalotto: a giugno, a Castel Volturno (provincia di Caserta), un vincitore ha portato a casa 100mila euro.