Maltempo, crolla un altro viadotto in Liguria. Una donna dispersa ad Alessandria

Una nuova domenica da incubo per il maltempo, che colpisce soprattutto il Nord Italia. A Sezzadio nell'Alessandrino, finito sott'acqua, c'è una donna dispersa. E' stata travolta dalla piena del fiume Bormida mentre camminava a piedi dopo aver parcheggiato la macchina in una cascina. La donna - Rosanna Parodi, 52 anni - dipendente della casa di riposo del paese stava andando al lavoro. In corso le ricerche. Altre due persone sono state a bordo di un'auto sono state salvate dopo essere state spazzate dalla piena del fiume: erano aggrappati a degli alberi.

Nel primo pomeriggio, la notizia del cedimento di una porzione di viadotto nel tratto chiuso tra il Bivio A6-A10 Savona e Altare in direzione Torino dovuto a una frana. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, si è appreso essersi subito mosso in direzione della prefettura di Savona. Il viadotto che è collassato, si apprende, è gestito dal viadotto Gavio. Non ci sarebbero auto coinvolte, né dunque feriti o vittime.

Nel Cuneese la piena del Po e dei fiumi minori ha ridotto sott'acqua Cardè, il primo paese della pianura Padana nel Parco del Po. La piena ha invaso il centrale corso Vittorio Emanuele II, mentre nelle vie laterali l'acqua ha raggiunto anche il metro d'altezza. Decine le abitazioni che hanno subito allagamenti. Protezione civile e vigili del fuoco sono all'opera. Chiusa la provinciale per Villafranca per la piena del torrente Cantogno.

Gravi disagi anche a Torino, dove a causa del maltempo è stata fermata la maratona. Il comune ha deciso infatti di non autorizzare la corsa, che era in programma per la mattinata di domenica 24 novembre.