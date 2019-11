Erika De Nardo e Omar Favaro, vita dopo l'orrore: che fine hanno fatto i ragazzini della strage di Novi Ligure

Una nuova vita, dopo l'orrore. Erika De Nardo si è sposata. La conferma arriva sul settimanale Oggi da Don Antonio Mazzi, il fondatore della Comunità Exodus in cui la ragazza, oggi 34 anni, ha scontato parte della sua condanna a 16 anni di carcere per l'efferato omicidio della madre e del fratellino, il 21 febbraio 2001. Uccisi con 96 coltellate dopo una banale lite tra madre e figlia, una follia, "la strage di Novi Ligure", che ha visto protagonista anche il fidanzatino di allora di Erika, Omar Favaro, a sua volta condannato a 14 anni.

Omar è uscito dal carcere nel marzo 2010, Erika nel dicembre 2011, entrambi per buona condotta. Il ragazzo si è trasferito in Toscana, lei ha provato a ricostruire passato, presente e futuro. "Ha una nuova vita. Ha maturato la giusta consapevolezza sulla tragedia, quella che permette di continuare a vivere", ha spiegato Don Mazzi. Grazie a una laurea in filosofia, ma soprattutto grazie al padre, "molto importante in questo processo". Le è stato sempre accanto, nonostante la strage e la famiglia distrutta. O forse, proprio per questo.