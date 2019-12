Gianluca Cantalamessa contro De Magistris: "Usa solo il 10% dei fondi Ue, peggior sindaco di Napoli di sempre"

"Su 250 milioni di fondi ue per Napoli il Sindaco dell’ illegalità ne ha spesi solo il 13% lasciando una città a pezzi". È il duro commento del leghista Gianluca Cantalamessa contro Luigi De Magistris dopo la chiusura da parte dei Nas delle storiche Terme di Agnano per carenze igieniche. "Dai fondi per le facciate della galleria della vittoria ai fondi per la creazione dei parchi della Marinella, dai fondi per il centro storico ai fondi per il censimento delle scuole a rischio sismico - sottolinea Cantalamessa - l’elenco dei fondi disponibili e non utilizzati sono la rappresentazione concreta dell’incapacità politica ed amministrativa del peggior sindaco che la città di Napoli abbia mai avuto".