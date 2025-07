Garlasco e Dna ignoto, Lovati "chiude" il caso: "La verità è evidente"

"Secondo me è un'evidente contaminazione. Teniamo presente che questa garza è stata utilizzata nel 2007 per fini diversi da quelli attuali, cioè serviva per evidenziare o meno la presenza di liquido seminale nel cavo orale della vittima": Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio, lo ha detto ai microfoni di Morning News, programma in onda su Canale 5. Il caso è quello di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Delitto per cui è stato condannato solo l'ex di Chiara, Alberto Stasi, mentre Sempio, amico del fratello della vittima, è finito sotto indagine nei mesi scorsi, quando l'inchiesta è stata riaperta.

Lovati oggi ha commentato l’analisi del tampone orofaringeo prelevato alla 26enne nell'ambito dell’ultimo incidente probatorio. Analisi che ha dato dei risultati rilevanti: in uno dei cinque campioni è stata individuata la presenza di Dna maschile appartenente a un soggetto sconosciuto, indicato come “Ignoto 3”. Un altro campione ha invece mostrato tracce di Dna dell'assistente del medico legale che eseguì l’autopsia nel 2007, mentre gli altri tre campioni sono risultati illeggibili. "L'hanno toccata tutti perché era una garza non sterile e hanno evidenziato il profilo genetico di Ferrari che era un ausiliario del medico legale che ha eseguito l'autopsia. L'hanno toccata tutti, anche quell'ultima traccia che dicono che è l'Ignoto 3 è mista perché in parte è Ferrari in parte non si sa di chi sia", ha proseguito il legale.