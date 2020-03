Coronavirus, il bollettino: quasi 1.700 contagiati, aumento esponenziale. Allarme in terapia intensiva

L'ultimo bollettino diffuso dal commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli, sul coronavirus non può che spaventare. In conferenza stampa alla Protezione civile, nel tardo pomeriggio di domenica 1 marzo, è stato reso noto che i casi di Covid-19 in Italia sono 1.694; al momento 1.577 persone risultano positive al virus con 83 guariti e 34 decessi. Dunque, cinque nuove vittime. Ma soprattutto una ulteriore impennata nel contagio: oltre 500 casi in un solo giorno. L'aumento è insomma esponenziale.

In tutta Italia, risultano 140 persone ricoverate in terapia intensiva, 106 delle quali nella sola Lombardia (il 9% di chi ha contratto il virus). In isolamento domiciliare, invece, 798 persone. In totale, i tamponi effettuati sono 21.127. Significativo, inoltre, il picco di contagi registrato in Piemonte: i contagi salgono a 49: 37 si trovano in provincia di Asti, 5 a Torino, 3 a Novara, 3 nel Vco e 1 a Vercelli. Di questi, 11 si trovano ricoverati in ospedale.