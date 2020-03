Piero Angela a Roberto Burioni: "Il coronavirus passa attraverso qualsiasi cosa. A cosa serve la mascherina?"

02 marzo 2020 a

Piero Angela non è certo l'ultimo arrivato in materia di divulgazione scientifica e in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai due, fa una serie di domande clamorose a Roberto Burioni, ospite in studio. "Prima si diceva che le mascherine non servivano e ora servono. I virus (quindi anche il coronavirus, ndr) sono piccolissimi, sono un centesimo delle dimensioni di un globulo rosso e in un millimetro cubo ci sono 4-5 milioni di globuli rossi, quindi passano attraverso qualunque cosa".

"Questo virus si trasmette attraverso delle goccioline che però hanno un raggio d'azione di un metro", risponde il virologo, "per le persone che stanno bene non c'è bisogno di mettere la mascherina. La deve mettere chi sta male".