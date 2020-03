Coronavirus, l'appello di Giulio Gallera: "State a casa, il virus si sta propagando"

07 marzo 2020 a

Il coronavirus dilaga in tempi record. In quest'ottica Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia si appella ancora una volta ai cittadini. "Sono giornate bellissime - esordisce sul suo profilo Facebook -. I lombardi sono gente dinamica che ama vivere e socializzare. Ma in questo momento vi è la necessità che ognuno adotti stili di vita consapevoli. Bisogna stare a casa, bisogna evitare gli assembramenti, bisogna attuare il distanziamento sociale. È fondamentale se vogliamo sconfiggere il coronavirus e questa infezione che si sta propagando in tutta la regione". I contagi infatti sono in netto aumento. Tra questo c'è anche Nicola Zingaretti, il segretario del Pd, che ha annunciato "di stare bene, ma di esserre positivo al test del Covid-19".