Liliana Resinovich, l'ipotesi sulla morte: "Plastic bag suffocation"

L’indagine sulla morte di Liliana Resinovich vede Sebastiano Visintin , suo marito, unico indagato per omicidio. Il 7 luglio 2025, i suoi avvocati, Alice e Paolo Bevilacqua, presenteranno un ricorso in Cassazione contro l’ordinanza della gip di Trieste, Flavia Mangiante, datata 30 giugno. Questa dispone un’udienza di incidente probatorio l’8 luglio per accertamenti genetici, merceologici e dattiloscopici richiesti dall’accusa, ma rigetta la richiesta della difesa di una perizia medico-legale.

I legali di Visintin sostengono che tali accertamenti siano cruciali come passaggio preliminare per un eventuale rinvio a giudizio, sottolineando “evidenti discrasie scientifiche” nelle consulenze esistenti. Chiedono un collegio di periti per chiarire i punti di divergenza.Le due perizie medico-legali offrono conclusioni contrastanti. La prima, di Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, ipotizza una morte asfittica per “plastic bag suffocation” (Pbs) in uno spazio confinato, senza chiara evidenza di intervento di terzi. La seconda, redatta dal team di Cristina Cattaneo, conclude che Liliana sia stata uccisa, soffocata dopo un’aggressione. La difesa contesta la validità delle attuali consulenze, insistendo su una nuova perizia medico-legale.Visintin, riguardo al farmacista Claudio Sterpin, ha dichiarato che Liliana era socievole e parlava con tutti, invitandolo a “vergognarsi”. Il caso resta complesso, con la difesa che punta a una revisione approfondita delle prove per chiarire le circostanze della morte.