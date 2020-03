Coronavirus, panico a Pesaro: il parroco risultato positivo dopo aver benedetto le case per Pasqua

13 marzo 2020 a

a

a

A Pesaro si è seminato il panico dopo che un parroco è risultato positivo al coronavirus. Fin qui, purtroppo, nulla di diverso rispetto a quanto siamo abituati a sentire in questi giorni. Se non fosse che don Orlando Bartolucci, storico prete della Parrocchia Santa Maria Assunta di Montecchio di Vallefoglia, ha passato di casa in casa a benedire in vista della Pasqua. il Corriere Adriatico. Il 76enne, scrive il Corriere Adriatico, non sapeva di essere infetto al momento della benedizione.

Il 50% che lo travolge: Giuseppe Conte senza appello, l'ultimo sondaggio (per Covid-19)

A confermarlo anche un suo collaboratore, che riferisce di essere stato informato della situazione mercoledì. E ora, dopo la conferma della Curia, non possono ch crescere i timori nella comunità. Perlomeno in chi ha aperto la porta a Bartolucci.