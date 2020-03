Coronavirus, nuova ordinanza: i controlli sui cittadini anche coi droni

23 marzo 2020 a

a

a

Il "monitoraggio degli spostamenti dei cittadini potrà essere effettuato anche con i droni". Lo fa sapere l’Enac, l’ente di controllo del volo, che ha dato il via libera all'uso in deroga dei droni per monitorare gli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale "nell'ottica di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica coronavirus". Lo prevede la nota inviata ai ministeri dell'Interno, dei Trasporti e della Giustizia, allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, all'Enav, all'Associazione nazionale dei comuni italiani e ai Comandi delle polizie locali.

I negozi che troverete aperti e quelli che resteranno chiusi (almeno) fino al 3 aprile

Sono già diversi i comuni che si sono attrezzati in tal senso. "A Roma questa mattina i vigili hanno fatto oltre 7 mila controlli, di cui più di 5 mila su macchine in transito", ha scritto su Facebook la sindaca Virginia Raggi, che specifica che "gli agenti hanno verificato anche negozi e parchi".