Coronavirus, Oms: "Picco in Italia settimana prossima". E l'allarme: "Così l'Europa si disintegra"

25 marzo 2020

Ora, ad esprimersi sul chiacchieratissimo "picco" del coronavirus in Italia, ci pensa Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Lo fa in un'intervista a Circo Massimo, in onda su Radio Capital. E dall'Oms, di fatto, arriva la conferma: "Il picco in Italia dovremmo averlo entro la prossima settimana, che sarà decisiva". Insomma, ogni volta la "settimana decisiva" viene rimandata: è sempre quella successiva. Per inciso, anche il capo della protezione civile Angelo Borrelli, dopo averla post-datata, aveva indicato la prossima come la "settimana decisiva". E del picco, appunto. Ma da parte di Guerra e dell'Oms arrivano altre parole, pesantissime, sull'Unione europea e sull'Europa in sé nell'ambito della gestione di questa emergenza: "Non c'è coesione, in nessun ambito europeo. Abbiamo visto un rischio di disintegrazione - ha rimarca -. È incredibile che ancora gli stati membri non riescano a trovare una risposta comune: all'inizio l'Italia è stata isolata", conferma. Anche per l'Oms, insomma, l'Italia è stata abbandonata da un'Europa inesistente.