Giulio Gallera smentisce la Gismondo e Il Fatto: "Mattia è il paziente uno, abbiamo telefonato al Sacco"

Giulio Gallera, nella consueta conferenza stampa delle 18, non riporta solo i numeri della situazione coronavirus in Lombardia. Oggi, sabato 3 aprile, l'assessore al Walfare della Regione si spende anche a smentire una notizia apparsa sulle pagine del Fatto Quotidiano: "Siamo qui a smentire una fake news: il paziente 1 è Mattia, abbiamo telefonato al Sacco. Il suo è il primo caso di coronavirus la cui positività è stata certificata il 20 febbraio scorso". Con ogni probabilità i sintomi del paziente uno si sono manifestati attorno al 10, tanto da richiedere il ricovero nella giornata del 19.

Poi Gallera passa ai numeri: nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 345, diventando così in totale 8.656. Nonostante questo il trend è positivo (-55 rispetto a ieri di ricoveri in terapia intensiva). I ricoveri raggiungono i 12.002 con un incremento del +200, mentre i dimessi arrivano a +222 per un totale di 27.134. In conclusione i positivi salgono a 49.118 con un aumento di 1.598.