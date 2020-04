Striscia la Notizia, l'elogio di Matteo Salvini al suo inviato: "Onore a Brumotti aggredito dai pusher di Padova"

07 aprile 2020 a

Matteo Salvini scende in campo contro lo spaccio di droga che continua ad essere perpetrato in alcune città italiane, nonostante l'emergenza coronavirus. Nello specifico l'ex ministro degli Interni, nella pagina Facebook Lega - Salvini Premier, elogia il lavoro di Vittorio Brumotti inviato "spericolato" di Striscia la notizia.

“Il Coronavirus è per voi, noi siamo forti è puliti”...! Padova, la quarantena non ferma lo spaccio di droga. Onore a Brumotti, aggredito dai pusher, per averlo documentato e per aver dato voce a cittadini esasperati". Il post pubblicato sul noto social con le immagini del servizio di Brumotti alla "caccia" dei pusher padovani, trasmesso dal tg satirico di Canale 5.

