Coronavirus in Lombardia, Milano fuori tendenza. Gallera: "In un giorno 298 morti, non va come speravamo"

La situazione coronavirus in Lombardia non migliora come previsto. "I dati anche oggi non sono soddisfacenti ha spiegato in conferenza stampa l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera - perché il totale dei positivi è 60.314 (+1.262 rispetto a ieri), quindi crescono meno di ieri, che crescevano di 1.460, ma purtroppo crescono, non tantissimo, ma crescono. Il numero dei ricoverati è di 12.028 (+59), il dato di quelli in terapia intensiva è invece positivo (1.143, 33 in meno) e si liberano posti. Il numero delle persone guarite è di 312, in linea. Il numero dei decessi, 10.901 vede invece un aumento di 280 persone, un numero particolarmente alto rispetto a ieri".

A preoccupare come negli ultimi giorni è la tendenza in crescita di Milano. "Il dato provinciale vede Bergamo a 10.391 positi (+82), in linea con il dato di ieri, Brescia 11.058 (+100), dato in diminuzione rispetto a ieri. Como 2.015 (+91), meno di ieri, Cremona 4.945 (+224), Lecco 1.911 (+30), coerente a ieri, Lodi 2.559 (+16), dato più basso di ieri, Monza e Brianza 3.720 (+81), Milano 14.161 (+481), cresce, Mantova 2.571 (+85), Pavia 3.193 (+60), più basso rispetto a ieri, Sondrio 796 (+76) e Varese 1.711 (+48). A Milano città ci sono 296 positivi in più, ieri erano +193".

