Pistoia, lite tra immigrati crea il caos, la denuncia della Lega: "Non rispettano le norme del governo in piena emergenza"

20 aprile 2020 a

a

a

"Un vero e proprio Far West". Così definiscono l'eruoparlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, ed il commissario del Carroccio di Pistoia, Sonia Pira, quanto accaduto a Vicofaro dove si è scatenato una vera e lite tra immigrati. Il tutto - spiegano in una nota - è andato in scena "nei pressi del centro gestito da don Biancalani. Questo episodio evidenzia i deficit e le incongruenze di un sistema della gestione dell'accoglienza che non è più tollerabile, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei residenti".

Video su questo argomento Alan Kurdi, immigrato tenta suicidio a bordo: "Qui è il caos"

"Ci sono delle regole - ribadiscono - e devono essere rispettate. In questi anni gli atteggiamenti e le prese di posizione di don Biancalani sono sempre andati oltre le righe, un atteggiamento di sfida che oggi più che mai non può essere condiviso. Ci sono protocolli di sicurezza previsti dal Governo per garantire la salute dei cittadini, e queste disposizioni devono valere per tutti, non solo per i cittadini residenti che stanno affrontando con non pochi sacrifici economici e personali questa crisi che non ha precedenti nel nostro Paese". Una circostanza che mette in seria difficoltà anche le forze dell'ordine. Nel video infatti una voce fuori campo chiede l’invio di rinforzi perché, si sente dire, "non riusciamo più a contenere la situazione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.