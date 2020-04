Fase 2, dal 4 maggio uscita libera di casa: autocertificazione obbligatoria solo per gli spostamenti tra regioni

24 aprile 2020 a

Dal 4 maggio non sarà più necessaria l’autocertificazione per uscire di casa e muoversi all’interno dei comuni e della stessa regione. Il modulo rimarrà obbligatorio soltanto per gli spostamenti tra una regione e l’altra. È questa l’ipotesi che il governo sta studiando in vista della fase 2, che non sarà un “liberi tutti” e che metterà alla prova il senso di responsabilità degli italiani. Quando e quanto forte arriverà una seconda ondata del virus dipenderà infatti dai comportamenti dei cittadini che, dopo due mesi di lockdown, vorranno giustamente uscire di casa: lì fuori però li aspetta una normalità profondamente mutata dal coronavirus, con il quale dovremo imparare a convivere al più presto.

