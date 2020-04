Coronavirus in Italia, la curva si è piegata: -321 positivi, ma ancora 420 morti. Preoccupa Milano

24 aprile 2020 a

La curva si è piegata, continua il miglioramento dell’emergenza coronavirus in Italia. Il numero degli attualmente positivi è sceso a 106.527, vale a dire 321 in meno rispetto a ieri: ciò significa che il rapporto tra guariti e nuovi casi inizia ad essere a favore dei primi. Rimane però sempre alto il numero delle vittime, seppur più contenuto rispetto alla scorsa settimana: sono stati 420 i decessi nelle ultime 24 ore, portando il totale a 25.969. Scendono, invece, i dati legati ai pazienti ricoverati in ospedale - ora sono 22.068 (-803) - ed a quelli in terapia intensiva - 2.173 (-94). La maggior parte dei positivi si conferma in isolamento domiciliare: 82.286 persone stanno attendendo di guarire dal coronavirus nelle rispettive abitazioni. Se la situazione generale dell’Italia è positiva, lo stesso non si può dire della provincia di Milano, che desta ancora preoccupazioni: sono nuovamente aumentati i contagi, nelle ultime 24 ore ci sono stati 412 casi a fronte dei 277 di ieri, 246 nella sola Milano città.

