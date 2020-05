Messe, via libera dal 18 maggio: intesa governo-Cei, altro passo verso la riapertura

07 maggio 2020 a





Firmato a Palazzo Chigi il protocollo per il riavvio delle celebrazioni dopo il coronavirus: dal 18 maggio si tornerà in chiesa per assistere le messe. L'intesa per il riavvio è stata siglata dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Un altro passo verso la riapertura totale, o quasi, mentre continua il pressing di baristi e ristoratori. Il premier ha spiegato che "le misure di sicurezza previste nel testo esprimono i contenuti e le modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche con i fedeli avvenga nella maniera più sicura. Ringrazio la Cei per il sostegno morale e materiale che sta dando all'intera collettività nazionale in questo momento difficile per il Paese". L'intesa è arrivatra dopo una lunga e tortuosa trattativa durata settimane, sorta dopo le proteste della Cei in seguito alla proroga dello stop alle messe dello scorso 4 maggio. Sul tema, frenando i vescovi, era intervenuto anche Papa Francesco, che aveva sottolineato "la necessità di obbedire alle regole per non fare tornare alla pandemia".

