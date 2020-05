Supermercati, prezzi alle stelle su cibo e disinfettanti: antitrust, le due catene nel mirino

08 maggio 2020 a

Prezzi alle stelle per cibo, detergenti e disinfettanti nei giorni dell'emergenza da Covid19. E così entra in campo l'Antitrust dopo le migliaia di segnalazioni arrivate da cittadini e associazioni che hanno visto lievitare il costo nei supermercati. L'Autorità ieri, in una nota, ha fatto sapere di aver avviato una "un'indagine pre istruttoria inviando richieste di informazioni a numerosi operatori della grande distribuzione organizzata".

Se le cosiddette zone rosse sembrerebbero essere state risparmiate almeno dall'impennata dei prezzi, secondo i sospetti dell'Antitrust la restante parte del Paese avrebbe invece affrontato aumenti dovuti "anche a fenomeni speculativi". I destinatari, scrive il Messaggero, sono catene come Carrefour, MD, Lidl, Eurospin e F.lli Arena. Ma anche alcune cooperative come Conad o Coop e i diversi centri di distribuzione Sisa, Sigma e Crai.

