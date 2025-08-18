Meloni elogiata da Trump alla Casa Bianca. La premier: "Qualcosa è cambiato, la proposta è italiana"

Un trionfo politico, diplomatico e personale: Giorgia Meloni esce ancora più forte dal vertice alla Casa Bianca con il presidente americano Donald Trump, quello ucraino Volodymyr Zelensky e i principali leader europei, dal premier britannico Keir Stamer al cancelliere tedesco Friedrich Merz al presidente francese Emmanuel Macron, alla presenza del segretario della Nato Mark Rutte e della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

Dopo il faccia a faccia Trump-Zelensky, ecco la "foto di famiglia" di Trump con gli ospiti Ue. Poi, seduto con alla sua destra Macron e alla sinistra Meloni, ecco subito i complimenti per il presidente del Consiglio, definita "un grande leader, d'ispirazione. Governerai a lungo". Parole non casuali, perché testimoniano l'importanza della premier italiana nella trattativa sull'Ucraina e il suo ruolo di raccordo tra Washington e Bruxelles.

Quindi prende la parola Meloni, che va dritta al punto: "Qualcosa è cambiato", sottolinea ringraziando Trump. "Lei potrà sempre contare sull'Italia, che è dalla parte dell'Ucraina, come è sempre stato. Sono molto contenta che partiremo dalla proposta italiana di una sorta di Articolo 5. Noi siamo sempre pronti a lavorare per la pace", spiega riguardo alle garanzie di sicurezza nel caso di un eventuale nuovo attacco russo all'Ucraina.

L'obiettivo, innanzitutto, è quello di arrivare a una "pace giusta" e in questo senso le garanzie di sicurezza, che prevederebbero l'intervento della Nato (di cui l'Ucraina non farà parte) se Kiev verrà ancora aggredita, vanno intese come "il prerequisito per la pace".

"Credo che sia un giorno importante, una nuova fase - sono le parole di Meloni -. Qualcosa sta cambiano anche grazie a lei e con l'unità che tutti noi abbiamo dato all'Ucraina. Se vogliamo raggiungere la pace dobbiamo farlo essendo uniti. Può contare sull'Italia perché siamo per l'Ucraina e sosteniamo i suoi sforzi per la pace. La prima cosa sono le condizioni di garanzia e sicurezza e sono lieta di poterne parlare partendo da una proposta che è italiana. Discuteremo di garanzie per fare in modo che non succeda mai più", ha aggiunto la presidente del Consiglio.