Iga Swiatek, imbarazzo con il giornalista "Forse ti ho sputato addosso"

Ma a far sorridere il pubblico non è stata solo la sua prova in campo. Durante l’intervista post-match, infatti, si è verificato un siparietto inatteso che ha strappato applausi e risate. Mentre l’intervistatore le stava chiedendo un parere sulla futura avversaria — Jasmine Paolini — Swiatek si è fermata improvvisamente con aria sorpresa, dicendo: “Aspetta…”. In quel momento si era sentito un rumore forte in lontananza.

Il giornalista, per smorzare l’imbarazzo, ha scherzato: “Forse ti ho sputato addosso mentre parlavo”. Una battuta che ha generato qualche risata generale e messo in difficoltà la polacca, che ha replicato divertita: “Pensavo fosse un tuono… quindi cos’era?”. Poco dopo è arrivata la spiegazione: si trattava semplicemente di un aereo che stava passando sopra il centrale. Chiuso il fuori programma, Swiatek ha ripreso con la consueta serietà, sottolineando che in finale non esistono avversarie facili: “Chiunque sarà dall’altra parte, dovrò concentrarmi sul mio tennis. In questo torneo ho fatto passi avanti e devo continuare su questa strada”. Infine, un pensiero per i tifosi dell’Ohio: “Qui c’è un’atmosfera speciale. I fan sono calorosi e gentili, è un posto che ti fa venire voglia di tornare”.