Iga Swiatek, imbarazzo con il giornalista "Forse ti ho sputato addosso"

lunedì 18 agosto 2025
2' di lettura

Iga Swiatek ha conquistato la prima finale della carriera al Wta 1000 di Cincinnati, aggiungendo un altro traguardo a un 2025 già ricco di successi. La numero 3 del ranking ha avuto la meglio su Elena Rybakina, una delle rivali più ostiche sul cemento, imponendosi con lucidità nei momenti decisivi e confermando la sua straordinaria continuità. Una vittoria che la proietta all’atto conclusivo del torneo in Ohio, con la possibilità di impreziosire ulteriormente il suo palmarès.

Ma a far sorridere il pubblico non è stata solo la sua prova in campo. Durante l’intervista post-match, infatti, si è verificato un siparietto inatteso che ha strappato applausi e risate. Mentre l’intervistatore le stava chiedendo un parere sulla futura avversaria — Jasmine Paolini  — Swiatek si è fermata improvvisamente con aria sorpresa, dicendo: “Aspetta…”. In quel momento si era sentito un rumore forte in lontananza.

Il giornalista, per smorzare l’imbarazzo, ha scherzato: “Forse ti ho sputato addosso mentre parlavo”. Una battuta che ha generato qualche risata generale e messo in difficoltà la polacca, che ha replicato divertita: “Pensavo fosse un tuono… quindi cos’era?”. Poco dopo è arrivata la spiegazione: si trattava semplicemente di un aereo che stava passando sopra il centrale. Chiuso il fuori programma, Swiatek ha ripreso con la consueta serietà, sottolineando che in finale non esistono avversarie facili: “Chiunque sarà dall’altra parte, dovrò concentrarmi sul mio tennis. In questo torneo ho fatto passi avanti e devo continuare su questa strada”. Infine, un pensiero per i tifosi dell’Ohio: “Qui c’è un’atmosfera speciale. I fan sono calorosi e gentili, è un posto che ti fa venire voglia di tornare”.

