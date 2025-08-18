Reazione a catena, caos Passatempi: "Fanno fallire la baracca"

Libero logo
lunedì 18 agosto 2025
1' di lettura

"Come fa a starvi simpatico Bruno". A Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, si confermano campioni i Passatempi e ai telespettatori che come da tradizione commentano su X in tempo reale da casa non resta che contestare l'atteggiamento dell'astronomo che con il capitano Andrea e Leonardo compone il trio di colti giovanotti. Perché dal punto di vista della preparazione, c'è davvero poco da dire.

"Bravi questi tre ragazzi. Vincono quasi sempre", scrive un altro appassionato. "Sono delle formichine. Vincono poco, ma spesso. In mille puntate fanno fallire la baracca", scherza un altro. "Ragazzi bravi e molto svegli...", "E si portano a casa questi 4000 spiccioli...".

Alla fine, come detto i Passatempi sbaragliano la concorrenza degli sfidanti, i più maturi Albachiara, famiglia composta da Arturo, Barbara e la figlia Martina. 

I campioni in carica arrivano all'Ultima catena con 127mila euro di montepremi ancora in gioco, che diventano però appena 3.969 a suon di errori. Due le parole-indizio, "Fase" e "Sotto" e loro azzeccano la risposta esatta: "Bravi. È processo", si complimentano i telespettatori in Rete, anche se qualcuno proponeva alternative come "prodotto" e "procedimento". "Direi - chiosa un fan - che si conferma pienamente processo se gli autori non hanno bevuto molto". 

tagpassatempireazione a catenapino insegno

