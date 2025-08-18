Reazione a catena, caos Passatempi: "Fanno fallire la baracca"

"Come fa a starvi simpatico Bruno". A Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, si confermano campioni i Passatempi e ai telespettatori che come da tradizione commentano su X in tempo reale da casa non resta che contestare l'atteggiamento dell'astronomo che con il capitano Andrea e Leonardo compone il trio di colti giovanotti. Perché dal punto di vista della preparazione, c'è davvero poco da dire.

"Bravi questi tre ragazzi. Vincono quasi sempre", scrive un altro appassionato. "Sono delle formichine. Vincono poco, ma spesso. In mille puntate fanno fallire la baracca", scherza un altro. "Ragazzi bravi e molto svegli...", "E si portano a casa questi 4000 spiccioli...".