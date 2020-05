Silvia Romano, vergognoso assembramento sotto casa sua: ne paga le conseguenze il poliziotto

11 maggio 2020 a

Immagini clamorose che arrivano dal quartiere Casoretto, a Milano. Frame rilanciati su Twitter della diretta del Corriere.it per l'arrivo di Silvia Romano, la cooperante tornata a casa dopo un anno e mezzo in mano ai suoi rapitori. Immagini clamorose e sconcertanti: pur di strapparle una parola, e di riprenderla, si scatena una clamorosa gazzarra proprio davanti all'ingresso della palazzina della famiglia Romano. Il tutto in barba a distanziamento sociale e distanze di sicurezza. Immagini che anche Pierluigi Battista, firma proprio del Corsera, ha bollato come "vergognose". In mezzo alla folla scatenata si nota un agente di polizia, sommerso dalla folla, suo malgrado in mezzo a simile delirio nei giorni della Fase 2 del coronavirus.

