Silvia Romano, la drammatiche parole della madre al Tg3: "Cerchiamo di dimenticare. E ora non facciamo nulla"

12 maggio 2020 a

Poche e drammatiche parole, quelle consegnate dalla madre di Silvia Romano al Tg3, che la ha raggiunta telefonicamente in un momento difficilissimo: polemiche, pressioni sui media, minacce alla figlia dopo la conversione all'islam, tanto che si valuta la possibilità di mettere la ragazza sotto scorta. "Cerchiamo di dimenticare, di chiudere un capitolo e di aprirne un altro", ha detto la signora, Francesca Fumagalli. La madre di Silvia ha poi aggiunto di aver preso le distanze dalla onlus Africa Milele, per cui lavorava la figlia quando è stata rapita in Africa, ma "non sono io l'ordine preposto per parlare di queste cose. C'è una procura che indaga e ci pensano loro, io non rilascio dichiarazioni sull'argomento", ha aggiunto.

Le hanno poi chiesto di una possibile ed eventuale conferenza stampa: "Non facciamo niente - ha tagliato corto - perché Silvia ha la quarantena. Siamo qua, poi fra due settimane vedremo, non lo so, del doman non v'è certezza. Visto come sono andate le cose non so nulla". La madre di Silvia, inoltre, per pochi attimi era uscita dal portone del palazzo per ritirare un vaso di ortensie, un'omaggio alla figlia lasciato da un'abitante del quartiere Casoretto.

