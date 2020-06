Rissa sul Frecciarossa Roma-Napoli: "Ti devi mettere la mascherina", "Non stai bene"

05 giugno 2020 a

Lite furibonda sul Frecciarossa Roma-Napoli. A scatenare l'ira di una passeggera un uomo senza mascherina. "Devi mettere la mascherina", esordisce la donna a bordo, per poi scaldarsi quando l'uomo fa finta di nulla: “Ti spacco la faccia se non la metti” ribadisce lei. Ma nulla da fare, dopo aver ricevuto in risposta un bel "ma tu non stai bene", i due iniziano a spintonarsi. "Non sono una donna, io ti faccio andare in ospedale, ti ammazzo, ti impalo nella Salerno-Reggio Calabria”, inveisce lei ormai fuori controllo al punto da richiedere l'intervento di un terzo passeggero che ha provveduto a ripristinare la calma nel vagone. Un filmato, quello girato il primo di giugno, che ha subito fatto il giro della rete.

