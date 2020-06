Coronavirus, il bollettino: risalgono i contagi, la chiave è nei tamponi

17 giugno 2020 a

a

a

Il bollettino della Protezione Civile di mercoledì 17 giugno è in linea con quello delle ultime settimane. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 329 nuovi casi su 77.701 tamponi a fronte di 43 morti e 929 guariti. In totale i positivi sono saliti a 237.828, ma i casi attivi continuano a scendere costantemente: attualmente sono 23.925 (-644) mentre i deceduti e i guariti sono rispettivamente 34.448 e 179.455. Buona anche la situazione ospedaliera: i ricoverati con sintomi sono 3.113, mentre quelli in terapia intensiva sono 163 (-14). La stragrande maggioranza dei positivi si confermano in isolamento domiciliare, dove ci sono 20.649 persone. Per quanto riguarda le regioni, sono sei a far registrare contagio zero: altre nove hanno un massimo di due nuovi casi, in doppia cifra soltanto Lazio (+10), Emilia Romana (+14) e Piemonte (+41). Capitolo a parte la Lombardia, che sarà l’ultima regione a raggiungere contagio zero essendo stata l’epicentro di un’epidemia devastante: rispetto a ieri sono stati riscontrati 242 nuovi casi (il 73% del bollettino odierno) su 11.595 tamponi effettuati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.