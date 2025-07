Meteo, Mario Giuliacci: caldo-killer, arriva il giorno più pericoloso

Un campo di alta pressione continua a interessare l’Italia, ma per ora lo fa in maniera piuttosto blanda. Questo significa che, pur prevalendo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, le temperature non stanno ancora raggiungendo valori estremi. Anche nei prossimi giorni il clima si manterrà variabile, con oscillazioni termiche che porteranno ad alternarsi giornate più miti ad altre più afose e pesanti.

Eppure, lo scenario è destinato a cambiare. E il colonnello Mario Giuliacci, sul suo sito personale, si spende in alcune previsioni, in particolare sulla giornata in cui il caldo e l'afa si faranno sentire con maggiore intensità- Dunque, basta osservare le proiezioni per mettere a fuoco quel che sarà.

Secondo gli scenari previsionali più recenti, nella parte centrale della settimana l’arrivo di masse d’aria leggermente più fresche porterà una diminuzione delle temperature lungo tutta la Penisola, con valori che rientreranno nella media stagionale o la supereranno di poco.