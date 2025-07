Jannik Sinner, Federica Pellegrini sbrocca coi cronisti: "Lo chiedete a tutti?"

Federica Pellegrini spazientita. Accade durante l'evento di presentazione delle medaglie per le Olimpiadi invernali Milano–Cortina 2026. Qui l'ex nuotatrice risponde alle domande dei cronisti. Ma è soprattutto una a irritarla. "È contenta della vittoria di Sinner a Wimbledon?", le viene chiesto. La Pellegrini non si sottrae: "Sono molto contenta che Sinner abbia vinto. Ma voglio sapere se questa domanda la fate a qualsiasi sportivo che vedete in questo periodo".

Negli ultimi mesi, infatti, l'ex nuotatrice è stata più volte presa di mira dai sostenitori dell'altoatesino per un'intervista da lei rilasciata a Repubblica. "Sinner è stato trattato diversamente dal 99% degli altri atleti", aveva detto in merito al caso Clostebol che ha coinvolto il tennista. Dichiarazioni sulle quali l'oro olimpico a Pechino 2008 ribadisce: "Ho parlato di lui mesi fa dicendo che secondo me non ha fatto nulla di volontario, poi voi avete messo insieme le cose. Io credo di essere libera di dare un’opinione a una gestione. Parlare di lui è un’altra roba. Non penso sia stato corretto mettere insieme le due cose". Oltre alle domande dei giornalisti, la sportiva deve fare i conti con i social.

Dopo la vittoria di Jannik a Wimbledon tanti haters l'hanno insultata. "Sei nel dimenticatoio", è uno dei commenti al quale seguono: "Il fegato è integro?", "Sinner ha vinto. Vediamo se sei abbastanza umile da chiedere scusa delle tue parole su di lui", "Questa l’umiltà non sa nemmeno dove sta di casa". E ancora una volta la Pellegrini è stata costretta a replicare: "Io sono molto umile e soprattutto coerente. Voi state male… moooolto".