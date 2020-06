Bonus vacanze fino a 500 euro: ecco a chi spettano e come vanno spesi

18 giugno 2020 a

Ecco il bonus vacanze da 500 euro, di cui potranno usufruire le famiglie con un Isee fino a 40mila euro. Bonus spendibile fino al termine dell'anno, il 1 dicembre, in alberghi, agriturismi, e B&B in Italia. Il bonus sarà disponibile dal 1° luglio sulla nuova App dei servizi pubblici "io.italia.it". Per ottenerlo è necessaria la Spid, l'identità digitale per l'accesso ai servizi della Pubblica amministrazione, o la Carta d'identità elettronica. Tutte le istruzioni anche in una Guida dedicata dell'Agenzia delle entrate. Il bonus varato dal governo vale per le famiglie composte da almeno tre persone. Per quelle composte da due persone è di 300 euro e scende a 150 euro per chi è single. Nel dettaglio, si tratta di un credito d'imposta che va speso per l'80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico, e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Quindi con un bonus da 500 euro lo sconto massimo è di 400. Gli altri 100 euro sono riconosciuti come credito Irpef. Il bonus va speso in un'unica soluzione e la ricevuta emessa dalla struttura presso la quale lo si impiega sarà tenuta a riportare il codice fiscale di chi vuole usufruire del credito d'imposta.

