Alex Zanardi, parla l'amico Paolo Bianchini: "Quel rumore di metallo e la frenata, mai visto nulla di più drammatico"

Di fronte ad Alex Zanardi al momento dell'impatto, l'amico Paolo Bianchini. È lui che ha visto tutta la scena di quanto accaduto durante una delle staffette di Obiettivo tricolore in Val d'Orcia, provincia di Siena: "È stato terribile, non ho mai visto una scena così drammatica in tutta la mia vita. Stavamo percorrendo la strada statale 146. Io ero in bici con altre persone quando abbiamo sentito un terribile rumore di metallo e una frenata. Sono subito tornato indietro", ha raccontato al Messaggero per poi sottolineare che Alex "era vigile ma abbiamo capito subito che la situazione era gravissima e c'era un camion con un rimorchio fermo".

Bianchini parla di un "rumore terribile, quello che ti fa capire che è successo qualcosa di terribile". Una situazione che nessuno avrebbe mai preso in considerazione visto e considerato che "era una giornata di festa voluta con il cuore. Era la prima tappa della sua Staffetta Tricolore, che da Sinalunga doveva arrivare proprio da me, dove ci sarebbe stata una festa tra amici. Appena 5 chilometri prima dell'incidente stavamo ridendo insieme. Quello per Alex - prosegue l'amico - era uno dei giorni più belli della sua vita".

