Alex Zanardi, l'ultimo aggiornamento: "Possibili danni alla vista, quadro neurologico grave"

20 giugno 2020

Gli ultimi aggiornamenti sul drammatico incidente che ha coinvolto Alex Zanardi nei pressi di Pienza, nel senese, non sono dei migliori. A parlare è Sabino Scolletta, direttore del dipartimento di urgenza dell'ospedale Le Scotte di Siena, che nel tardo pomeriggio di sabato 20 giugno ha spiegato: "Le condizioni di Alex Zanardi continuano a essere stabili dal punto di vista cardiorespiratorio, continua a essere ventilato meccanicamente, e i parametri metabolici restano stabili. Il quadro clinico generale è tutto sommato buono". Però, poi aggiunge: "È ovviamente da confermare la gravità del quadro neurologico e quindi, come dicevo in precedenza, andrà valutato la prossima settimana quando le condizioni cliniche ci permetteranno di togliere la sedazione". E ancora, prosegue Scolletta: "Quindi è stabile, ma naturalmente grave da un punto di vista neurologico". Per Zanardi il sospetto è quello di un grave danno oculare. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il direttore conferma il timore: "Le conseguenze sulla vista ci possono essere senz’altro. Abbiamo chiesto, dunque, una consulenza da parte degli oculisti, perché c’è qualche lesione oculare. Il trauma è anche facciale e, quindi, è probabile che ci possano essere lesioni" del campo visivo. "Però sarà possibile valutarlo tra qualche giorno. Difficile poterlo dire adesso", ha concluso Scolletta.

