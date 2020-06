Matteo Salvini, lo sfogo sul caso di "Madame Furto": "La rom subito in libertà, se questa è giustizia"

21 giugno 2020 a

Disastri italiani. Si parla di quella che Dagospia ha ribattezzato "Madame furto", ossia la rom bosniaca regina dei saccheggi di Roma: deve scontare una pena totale di 31 anni e 6 mesi per una infinita serie di borseggi ma ogni volta che viene presa è incinta. Risultato? È stata scarcerata un'altra volta, insomma se la sfanga sempre. Impunita. E la vicenda viene ripresa e rilanciata su Twitter da Matteo Salvini, il quale aggiunge: "La nota ladra Rom (accusata anche di spaccio di droga) rimessa subito in libertà perché... incinta del tredicesimo figlio. Solidarietà alle Forze dell'ordine per gli sforzi, purtroppo sempre vanificati. Se questa è giustizia... Povera Italia", conclude il leader della Lega.

