Juve-Parma 2-0, i bianconeri volano con i gol di David e Vlahovic

domenica 24 agosto 2025
Juve-Parma 2-0, i bianconeri volano con i gol di David e Vlahovic

La Juventus ha sconfitto 2-0 il Parma nella gara valida per la prima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Igor Tudor hanno sbloccato il match al 59' grazie al gol del neoacquisto Jonathan David. Il raddoppio è arrivato all'84' con Dusan Vlahovic. I bianconeri sono rimasti in dieci dall'83' per il cartellino rosso a Andrea Cambiaso.

Finisce 1-1, invece, la sfida tra Atalanta e Pisa. Al Gewiss Stadium di Bergamo i nerazzurri toscani, neopromossi, passano in vantaggio per l'autorete di Hien al 26'. I ragazzi di Ivan Juric acciuffano il pareggio grazie al ritrovato Scamacca al 50'.

Con un gol nei minuti di recupero il Cagliari raggiunge il pareggio contro la Fiorentina al 'Domus Unipol' nella...

