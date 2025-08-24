Juve-Parma 2-0, i bianconeri volano con i gol di David e Vlahovic

La Juventus ha sconfitto 2-0 il Parma nella gara valida per la prima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Igor Tudor hanno sbloccato il match al 59' grazie al gol del neoacquisto Jonathan David. Il raddoppio è arrivato all'84' con Dusan Vlahovic. I bianconeri sono rimasti in dieci dall'83' per il cartellino rosso a Andrea Cambiaso.

Finisce 1-1, invece, la sfida tra Atalanta e Pisa. Al Gewiss Stadium di Bergamo i nerazzurri toscani, neopromossi, passano in vantaggio per l'autorete di Hien al 26'. I ragazzi di Ivan Juric acciuffano il pareggio grazie al ritrovato Scamacca al 50'.