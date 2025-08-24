Jannik Sinner, la confessione: "Non avevamo i soldi per farlo"

"Dissi che se a 23-24 anni non fossi stato tra i primi 200 del mondo probabilmente avrei smesso, perché non avevamo il budget per girare troppo nel circuito": Jannik Sinner lo ha detto a SuperTennis prima dell'inizio dell'edizione 2025 dello Us Open, torneo che affronterà da campione in carica, ricordando una vecchia promessa fatta ai genitori quando lasciò casa a 13 anni. Oggi è il numero uno al mondo.

Parlando di come trascorrerà il tempo prima dell'inizio della gara, Sinner ha raccontato: "Qui a New York so di avere un po' più tempo e c'è un negozio di Lego molto vicino al mio hotel. Perciò ci sono andato, ho comprato una Porsche. E l'ho finita in un giorno, in cinque ore. Allora ho pensato: me ne serve una più grande. Il mio istinto mi dice che l'ultima che ho preso è troppo grande... Ma mi piace. Metto su la musica e penso ad altro. Quando sei un tennista o un atleta, hai così tanti pensieri nella testa, e anche pressioni. Tutto il tempo. E quindi di sera mi piace".