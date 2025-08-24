Libero logo
domenica 24 agosto 2025
Reazione a Catena, "astrusa": polemica sul finale

1' di lettura

I Ferri Vecchi, campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati dagli Sbalconati nella puntata andata in onda questa sera, domenica 24 agosto. I nuovi concorrenti, Giovanni, Cristina e Rita da Milano, hanno detto di essere amici e di chiamarsi Sbalconati "perché quando abbiamo iniziato a provare lo facevamo sul balcone di casa mia", ha spiegato Rita. 

Ad avere la meglio all'intesa vincente, però, sono stati i campioni Lucia, Marco e Martina, infermieri di sala operatoria. Hanno centrato 8 parole contro le 7 degli sfidanti e sono arrivati all'ultima catena con 117mila euro. E all'ultima parola con 7.313 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Campo, il secondo iniziava con Sc e terminava con A, ignoto il terzo, che i Ferri Vecchi hanno comprato facendo scendere il montepremi a 3.657 euro. La parola era Fumo. I campioni allora hanno puntato tutto su Scia ma la parola corretta era Scena

Una soluzione, questa, fortemente contestata sui social. "No!!! Ma che abbinamento è con fumo??? Scena????", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro: "Stasera soluzione più che astrusa!#reazioneacatena". E ancora: "#reazioneacatena tutto fumo, tutta scena. Mah!". 

