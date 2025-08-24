Como-Lazio 2-0: inaugurata l'era delle "spiegazioni" dell'arbitro ai tifosi

Con un gol nei minuti di recupero il Cagliari raggiunge il pareggio contro la Fiorentina al 'Domus Unipol' nella gara valida per la prima giornata di serie A. Viola in vantaggio con Mandragora al 68' che di testa sfrutta un pallone liftato di Gudmundsson. Pareggio di Luperto al 94' su punizione di Gaetano. Il Como, invece, ha superato per 2-0 la Lazio: al 'Sinigaglia' rete di Douvikas al 47' con un tiro che si infila all'angolino basso di sinistra e raddoppio su punizione di Nico Paz al 73'.

Al Sinigaglia di Como, inoltre, per la prima volta l'arbitro ha spiegato una decisione Var a tutto lo stadio, inaugurando una nuova era. "A seguito di revisione il n.11 della Lazio è partito in decisione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco", ha detto dopo aver aperto il microfono per spiegare a tutti la decisione di annullare il gol di Castellanos. L’argentino al 20' del secondo tempo aveva pareggiato il vantaggio del Como. Quella della spiegazione è la principale novità del regolamento arbitrale per la serie A 2025-2026.