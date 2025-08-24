Bundesliga, perde 4-1? La gaffe della giornalista: "Contento?"

“Contento della vittoria?": una giornalista di Sky Germania lo ha chiesto a Marco Friedl, capitano del Werder Brema. Peccato, però, che la sua squadra sia uscita sconfitta dalla prima giornata di Bundesliga. Una sconfitta piuttosto pesante: il match contro l’Eintracht Francoforte è finito 4-1. Un'umiliazione forte a cui poi si è aggiunta la gaffe davanti alle telecamere. La cronista, che aveva intervistato Friedl già nel pre-partita, non lo ha riconosciuto e lo ha scambiato per un giocatore dei padroni di casa. "Soddisfatto di questa vittoria?", gli ha chiesto.

Friedl si era presentato ai microfoni con la maglia dell’Eintracht, appena scambiata con l’ex compagno Michael Zetterer. E proprio questo avrebbe tratto in inganno la giornalista. La risposta del difensore austriaco è stata glaciale: "Sono un giocatore del Werder Brema…". A quel punto la cronista si è accorta della gaffe e ha chiesto scusa in diretta. Il giocatore, poi, ha commentato l'episodio con parole dure: "Non mi era mai capitato nulla di simile in carriera, è stato tutto assurdo e anche un po’ ridicolo".