Alex Zanardi, la madre Anna: quando perse una figlia piccola in un incidente stradale

Un tragico destino, quello di Alex Zanardi, colpito ancora una volta da un gravissimo incidente: lotta tra la vita e la morte, potrebbe perdere la vista, il suo quadro neurologico desta grosse preoccupazioni. Al suo fianco, all'Ospedale Santa Maria Alle Scotte di Siena, la moglie Daniela. Ma anche la madre, Anna, è andato a visitarlo. E il Corriere della Sera, in un drammatico articolo, definisce la signora "la più fragile di questa catena", ossia della catena di familiari che si stringono al fianco del campione nel momento più duro. Già, perché il Corsera ricorda che Anna "ha perso anche il marito, lei che ha perso una figlia bambina in un incidente stradale". Già, un tragico precedente nel passato della madre di Alex Zanardi, che è già sopravvissuta a una figlia drammaticamente scomparsa in giovane età in un incidente. La signora, dopo la visita, è tornata a Bologna, "dove attende il momento di poter parlare con suo figlio", chiosa il quotidiano di via Solferino.

