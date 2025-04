Barcellona-Inter, Fabio Capello si scatena: "Siamo all'inferno"

Una partita per fare la storia e per sognare la finale di Monaco di Baviera. Mercoledì sera il big match tra Barcellona e Inter per l’andata delle semifinali di Champions League, tra la squadra di Flick, fresca del successo di Siviglia in Coppa del Re contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, e la squadra di Simone Inzaghi, reduce da una settimana da incubo culminata con i k.o. contro Bologna, Milan (nella semifinale di Coppa Italia) e Roma, che ha allontanato i nerazzurri dal primo posto in campionato nei confronti del Napoli. Fabio Capello crede nella possibile impresa dei milanesi, sottolineandolo in un discorso nello stile di Al Pacino nel film 'Ogni maledetta domenica’.

Don Fabio lo ha fatto direttamente negli studi di Sky Sport, nella diretta post alla prima sfida delle semifinali tra Arsenal e Psg, vinta per 1-0 dai francesi: "Loro sono allegri, hanno vinto, hanno fatto feste e si sentono in Paradiso — le parole di Capello — noi siamo all'inferno, cerchiamo di venirne fuori e far scendere loro verso l'inferno".