Liliana Resinovich e l'uomo con la coppola: spunta un video inquietante

Un filmato inedito spunta sul caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta venti giorni dopo nel parco di un ex ospedale psichiatrico. Il filmato, che verrà trasmesso questa sera a Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3, mostra un uomo con una coppola aggirarsi nei pressi del parco poco prima del ritrovamento del corpo. E non è escluso che questo dettaglio oggi possa rivelarsi importante per le indagini. L'interrogativo degli inquirenti è: potrebbe trattarsi di Sebastiano Visintin, marito di Liliana e unico indagato per l’omicidio?

Il mistero si è infittito soprattutto dopo la relazione della dottoressa Cristina Cattaneo, che non ha escluso il suicidio ma propende comunque per la tesi dell’omicidio: secondo le sue conclusioni, Liliana sarebbe stata uccisa lo stesso giorno della sua scomparsa e il suo corpo non sarebbe mai stato spostato dal punto in cui è stato ritrovato.