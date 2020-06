Alex Zanardi, il giallo dello smartphone: "A noi non risulta lo avesse in mano", smentita dalla procura

21 giugno 2020 a

Smentita dalla procura la ricostruzione secondo cui Alex Zanardi, al momento dell'incidente che lo ha costretto tra la vita e la morte, avesse in mano lo smartphone per realizzare un video, versione sostenuta da un testimone e, inizialmente, si diceva anche da un filmato, di cui dava conto Il Messaggero nell'edizione di oggi, domenica 21 giugno. "A noi non risulta che Zanardi avesse in mano il cellulare al momento dell'incidente", ha affermato il pm di Siena, Salvatore Vitello. Dai filmati, infatti, sarebbe emerso che Zanardi, poco prima dello scontro, stringeva le mani sui manubri della sua handbike mentre percorreva in discesa la strada vicino a Pienza, dove poi è stato travolto. I carabinieri, comunque, sono ancora al lavoro per stabilire la precisa dinamica dell'incidente.

