Massimo Carminati libero, show in tribunale: attacca l'ex legale, manda "baci" a Salvatore Buzzi

Show di Massimo Carminati in tribunale a Roma contro il suo ex difensore Giosué Bruno Naso. "Il pirata" per via della benda sull’occhio perso nel 1981, a 23 anni, figura-chiave della maxindagine sul Mondo di Mezzo, a pochi giorni dal ritorno in libertà per ricorrenza dei termini è tornato in tribunale per seguire uno dei filoni di Mondo di Mezzo, che lo vede accusato di usura assieme a Riccardo Brugia, Roberto Lacopo e Fabio Gaudenzi, tutte persone coinvolte già nel procedimento principale. Al suo fianco la compagna Alessia Marini, che nel processo è imputata per intestazione fittizia di beni.

Ma non è il processo a scatenare l'ex Nar quanto l'incontro con l'ex avvocato. "Se fosse stato per te sarei marcito in galera", ha detto Carminati, facendo riferimento al fatto che la scarcerazione è arrivata dopo una istanza al Riesame presentata dopo che erano scaduti, il 30 marzo scorso, i termini di custodia preventiva (5 anni e 7 mesi)". Una provocazione a cui Naso non ha resistito replicando: «Devi ringraziare Pignatone e De Cataldo altrimenti saresti rimasto il semplice ladro che eri», con l'imbarazzo degli altri avvocati presenti.

Carminati, tornato libero dopo 5 anni e 7 mesi di carcere preventivo, si è mostrato disinibito in aula fermandosi persino a parlare con i difensori di Salvatore Buzzi, capo della cooperativa 29 giugno, coinvolto nello scandalo Mafia capitale e riconosciuto dopo i tre gradi di giudizio come uno dei capi dell'organizzazione criminale. Una breve chiacchierata conclusa con un "mandate un bacio a Salvatore".

Carminati dovrebbe tornare a piazzale Clodio a settembre. Dopo l'estate sarà fissata l'udienza davanti alla corte d'Appello di Roma per il processo bis di secondo grado. Per lui e Buzzi, condannati nel primo processo d'Appello rispettivamente a 14 anni e 6 mesi e 18 anni e 4 mesi di reclusione, la pena dovrebbe essere sensibilmente, abbassata anche alla luce della detenzione preventiva già fatta.

