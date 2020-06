Alex Zanardi, guasto della handbike o errore umano? Fonti dalla procura, la perizia decisiva

23 giugno 2020 a

Qual è la causa che ha provocato la perdita del controllo dell’handbike da parte di Alex Zanardi? Presto arriverà una risposta, e probabilmente sarà definitiva. La dinamica dell’incidente è stata subito chiarita grazie ad alcuni filmati amatoriali ed alle testimonianze dei presenti, adesso si cerca la causa: per accertarla servirà una perizia sul mezzo sequestrato. Come riporta l’Adnkronos, che ha parlato con il procuratore capo di Siena - titolare dell’inchiesta sull’incidente dell’ex pilota di Formula 1 - solo una consulenza sull’handbike potrà chiarire se si è trattato di un guasto tecnico del velocipede oppure di un errore umano.

“È quello che dobbiamo accertare”, ha dichiarato il magistrato, e per questo nei prossimi giorni la Procura assegnerà l’incarico a un consulente tecnico d’ufficio. Dalle testimonianze raccolte è emerso che non tutti sono d’accordo riguardo al cedimento di una ruota, che sarebbe la causa principale dello sbandamento: solo la perizia potrà fugare ogni dubbio, e sarà estesa anche al tir contro cui ha sbattuto Zanardi e al suo cellulare per capire qual è stato l’ultimo video girato e in che punto della strada.

