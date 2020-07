Marò Latorre e Girone, il Tribunale dell'Aja: "Giurisdizione del caso all'Italia, ricompensa all'India per i pescatori morti"

02 luglio 2020 a

Sui marò Salvatore Girone e Nicola Latorre dovrà decidere l'Italia. Il Tribunale arbitrale dell'Aja ha trovato una mediazione tra il nostro Paese e l'India, sul caso de due fucilieri di marina in servizio sulla petroliera Enrica Lexie accusati di aver ucciso il 15 febbraio 2012 due pescatori indiani nello Stato del Kerala e detenuti per anni nelle prigioni indiane. La giurisdizione del caso sarà dell'Italia, come chiesto per anni dai nostri governi, ma il Tribunale ha decretato come l'Italia abbia "violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l'India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all'imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell'equipaggio del peschereccio indiano Saint Anthony". "Al riguardo, il Tribunale ha invitato le due Parti a raggiungere un accordo attraverso contatti diretti", rende noto la Farnesina.

