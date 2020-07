Coronavirus, il bollettino: tornano ad aumentare il numero contagi, stabili le vittime. La regione più colpita rimane la Lombardia

12 luglio 2020 a

Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute oggi 12 luglio sono 234 nuovi casi e 9 i morti, di cui otto in Lombardia. Dopo questi numeri ontinua a seguire la linea della prudenza il ministro della Salute Roberto Speranza: "Duecentomila contagi Covid in un solo giorno a livello mondiale - scrive in un tweet -, mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità". Se infatti in Italia la corsa del Covid è rallentata, continua ad allarmare in molti paesi nel resto del mondo: oggi, segnala l'Oms, oltre 220mila positività. Sale così a 243.061 il totale dei casi in Italia. Gli attualmente positivi sono 13.179. Di questi, 12.335 si trovano in isolamento domiciliare, i ricoverati con sintomi sono 776, in terapia intensiva ci sono 68 persone. Effettuati 38.259 tamponi nelle ultime 24 ore.

Dopo tre giorni al rialzo, scende la curva epidemica: bollettino, occhio alle terapie intensive

