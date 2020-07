Coronavirus, il bollettino: scende la curva epidemia dopo tre giorni a rialzo, ma occhio alle terapie intensive

11 luglio 2020 a

a

a

Il bollettino della Protezione Civile di sabato 11 luglio fotografa una curva epidemica al ribasso dopo tre giorni di aumento. I nuovi casi di coronavirus sono 188 rispetto ai 276 di ieri: come sempre pesa il dato della Lombardia, che oggi fa registrare 67 nuovi casi rispetto ai 135 di 24 ore fa, ma con circa 4mila tamponi in meno. In doppia cifra di contagi anche l’Emilia Romagna (47), il Lazio (19) e il Veneto (10): nella norma le altre regioni, anche se soltanto in quattro hanno fatto segnare il tanto agognato contagio zero. In calo anche il numero dei decessi: ce ne sono stati 7 nelle ultime 24 ore per un totale di 34.945. I guariti invece sono 306 per un totale di 194.579. Il dato più importante è sempre quello degli attualmente positivi: sono 13.303, 125 in meno rispetto a ieri. Scendono anche i ricoveri in ospedale con sintomi (826, -18), mentre salgono sensibilmente i pazienti in terapia intensiva (67, +2). Va però sottolineato il fatto che in 14 regioni su 20 le terapie intensive sono Covid-free.

Serie A, primo positivo al coronavirus post-lockdown: è del Parma, cosa succede adesso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.